Из-за смога от выхлопов в Екатеринбурге не смогли сесть самолеты

Смог из-за выхлопов автомобилей и заводов продержится в Екатеринбурге еще несколько дней.

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Как сообщает издание Ekb Room, уже несколько дней над Екатеринбургом скапливаются вредные выхлопные газы. Как пояснила главный синоптик уральской столицы Галина Шепоренко, это происходит из-за того, что автомобильные выхлопы и выбросы в атмосферу, производимые различным фабриками, не рассеиваются по городу. Причиной этого стало длительное отсутствие ветра. Из-за этого газы опускаются все ниже к земле, ухудшая видимость на дорогах.

Впрочем, синоптик несколько обнадежила горожан: по данным прогнозов погоды, к выходным в Екатеринбурге наконец поднимется ветер, который заставит облако вредных газов рассеяться.

Как отмечает портал, загрязненный воздух оказал негативное влияние на здоровье уральцев и ситуацию с авиаперелетами. Из-за плохой видимости нескольким авиарейсам, которые должны были прибыть в аэропорт Кольцово, пришлось совершать посадку в другом городе.