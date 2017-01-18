Грабителя и убийцу ФСИН накажет за прямой эфир из колонии

ФСИН привлечет к дисциплинарной ответственности заключенного, показавшего жизнь колонии в «Перископе».

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой на пресс-службу ФСИН России, 21-летнего заключенного по имени Михаил ожидает наказание за то, что он вел прямую трансляцию из колонии с помощью приложения «Перископ». Молодой человек, отбывающий срок за ограбление, в течение нескольких дней транслировал происходящее в колонии и успел собрать немало подписчиков. Вместе с ним трансляцию вел его приятель Виктор, который сидит за убийство.

Как сообщила начальник пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Белоусова, за демонстрацию быта колонии в интернете заключенный получит дисциплинарное взыскание.

«ФСИН России постоянно информирует СМИ о фактах перебросов запрещённых предметов, в том числе сотовых телефонов, на территорию исправительных учреждений. Большинство запрещённых предметов своевременно изымается путём оперативного реагирования сотрудников режимных служб, но, к сожалению, часть из них всё же попадает в руки осуждённых», — заявила Белоусова, напомнив о том, что в местах лишения свободы запрещено пользоваться мобильными телефонами.

По факту инцидента в колонии проводится проверка.