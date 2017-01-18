Общество
22:23, 18 Января 2017 Версия для печати

Почему на Крещение в Москве можно купаться там, где летом нельзя?

Владимир Жириновский тоже регулярно купается на Крещение
Владимир Жириновский тоже регулярно купается на Крещение
Фото: Global Look Press

В водоемах, в которых летом купаться запрещено, зимой в Крещение окунаться можно. Почему?

Действительно, список мест организованных крещенских купаний и список водоемов, где купаются летом, сильно отличаются. Первый в несколько раз длиннее второго. Водоемы, где в летнюю жару москвичи охлаждаются, в столице можно пересчитать по пальцам.

В пресс-службе МЧС по г. Москве пояснили, что список крещенских купаний формируется несколькими структурами — префектурой округа, Роспотребнадзором и собственно МЧС, которое отвечает за безопасность. Роспотребнадзор берет пробы воды и делает анализы, а префектура, очевидно, определяет самые популярные у православных точки.

Полынья — всего лишь небольшой участок водоема, и поэтому требования к нему ниже, чем к местам летнего купания. Скажем, на то чтобы обследовать дно, убрать стекло и все лишнее, водолазам нужно совсем немного времени.

Эксперты Роспотребнадзора в момент подготовки материала оказались недоступны для комментария.

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Кузнецова Ольга

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