Американка подала на Трампа в суд из-за секс-домогательств

Обвинившая Дональда Трампа в сексуальных домогательствах американка подала на него в суд.

Как сообщает издание The Daily Beast, американка Саммер Зервос, которая в октябре прошлого года публично обвинила избранного президента США в домогательствах, подала против него иск о защите чести и достоинства.

Как сообщила газете адвокат американки Глория Олред, в своем заявлении женщина требует, чтобы Трамп признал свое «неподобающее поведение». Как отмечает издание, ранее республиканец отверг все обвинения со стороны Зервос.

«11 ноября 2016 года я призвала Трампа отказаться от заявлений, в который он назвал меня лгуньей. Я также попросила его заявить, что сказанное мной о его поведении по отношению ко мне было правдой. Прошло больше двух месяцев, а он так и не отказался от своих слов. Я хотела дать Трампу шанс опровергнуть эти лживые заявления обо мне и других женщинах, которые последовали», — заявила Зервос в интервью газете The Hill.

По словам американки, обращение в суд является для нее единственным способом «восстановить свою репутацию».