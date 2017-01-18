4 правила поведения для ребёнка при похищении

"Тут нет детской ответственности, тут есть ответственность взрослых"

После счастливого спасения школьницы в Оренбурге Sobesednik.ru узнал у экспертов, как действовать детям при похищении.

Ранее Sobesednik.ru писал, что похищенная в Оренбурге 12-летняя школьница смогла спастись, позвонив маме из багажника авто своего похитителя. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Преступника задержали, а школьница вернулась домой целой и невредимой.

Психолог, руководитель благотворительного фонда «Защита детей от насилия» Анна Соловьёва сказала Sobesednik.ru, что мобильный телефон стал для девочки из Оренбурга настоящей палочкой-выручалочкой, ведь благодаря звонку полицейские смогли оперативно начать поиски.

– В таких делах очень важна быстрота: чем быстрее начинаются поиски, тем больше у ребёнка шансов быть найденным. Хорошо, что девочка не запаниковала и стала сама активно действовать, чтобы спастись. Такая позиция ребёнка очень помогает, – уверена Соловьёва.

Руководитель волонтёрского движения «Лиза Алерт» Григорий Сергеев сказал Sobesednik.ru, что у ребёнка всегда должен быть при себе заряженный телефон. Родителям ни в коем случае не следует отбирать у детей мобильники в наказание за плохое поведение, считает Сергеев: «Пусть уж лучше дети ходят с телефонами попроще, чтобы не играть в компьютерные игры».

Эксперты также порекомендовали родителям устанавливать на телефонах детей приложения-«тревожные кнопки» и опцию определения местоположения.

– Если нет телефона, то похищенному ребёнку нужно привлекать к себе внимание, – советует Анна Соловьёва. – Лучше кричать «пожар», кричать «я не знаю этого человека», чтобы люди не прошли мимо. Если ребёнок не может привлечь внимание криком, то можно что-то бросить на месте похищения – какой-то предмет одежды, например.

– Единственный способ спастись – очень громкий крик, привлечение к себе внимания, – соглашается с психологом Сергеев. – Но давать рекомендации здесь совершенно бессмысленно – так же, как объяснять человеку, провалившемуся в прорубь, как ему себя вести подо льдом при шокирующей температуре воды. Что бы вы ни объясняли, не то что ребёнок, а даже взрослый не воспользуется никаким советом, потому что не вспомнит его в такой ситуации. Тут нет детской ответственности, тут есть ответственность взрослых.

Григорий Сергеев Фото: Кадр YouTube

По словам наших собеседников, родители всегда должны знать, где и с кем находится их ребёнок, а также в какое время он возвращается домой.

– Всегда безопаснее, когда ребёнок перемещается со взрослыми или хотя бы с другим ребёнок, – отмечает Григорий Сергеев.

Анна Соловьёва рекомендует родителям регулярно говорить с ребёнком о безопасности, не ограничиваясь одним строгим внушением:

– Нужно знать меру. Не говорить самыми страшными взрослыми словами, чтобы не напугать ребёнка и чтобы он услышал. Если внушить ребёнку, что мир опасен, он вообще может потерять инициативу взаимодействовать с этим миром. Нужно предупреждать об опасностях, которые детей могут поджидать. Можно приводить в пример счастливые случаи спасения детей. Но вообще о детской безопасности должны думать взрослые. Они должны думать в том числе о том, как обезопасить пространство, окружающее ребёнка, – говорит Соловьёва.

Итак, резюмируя всё сказанное, назовём четыре шага, которые могут приблизить похищенного ребёнка к свободе:

1. Сохранять спокойствие

2. Привлечь к себе внимание прохожих громким криком

3. Связаться с родителями по телефону

4. Оставить на месте похищения какую-нибудь вещь