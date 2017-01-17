В управделами президента скрывают, где помялся самолет Путина

Один из бортов специального летного отряда (СЛО) «Россия», которым пользуется Владимир Путин, получил повреждения.

По данным газеты «Известия», самолету Ил-96-300, который обслуживает первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, потребовался ремонт.

Как пишет издание, борт получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.

В управлении делами президента РФ эту информацию подтвердили, однако не уточнили, когда и при каких обстоятельствах самолет получил повреждения.

«Воздушное судно снимается с рейса, если в процессе предполетного осмотра обнаруживаются в том числе повреждения (вмятины) обшивки или трещины на лобовом стекле или иллюминаторах, в соответствии с действующими техническими условиями», — заявила изданию пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Как отмечает газета, именно на этом самолете Владимир Путин часто летает за рубеж. В частности, этим бортом в октябре 2016 года президент летал в Берлин на встречу «нормандской четверки», а в сентябре 2016 года совершил на нем полет в Китай, где проходил саммит «большой двадцатки».