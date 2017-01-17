Общество
Источник: Сайт Европейского суда по правам человека
13:17, 17 Января 2017 Версия для печати

РФ выплатит $600 американцам, которым не дали усыновить детей

Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет американским семьям усыновлять детей из России.

На сайте организации появилось сообщение, в котором говорится, что ЕСПЧ считает неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами, который вступил в силу после принятия «закона Димы Яковлева» в 2012 году.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан России.

Таким образом суд удовлетворил иски, поданные от имени 45 граждан Америки, которые обратились в ЕСПЧ с жалобой на то, что им отказали в усыновлении. При этом они отметили, что об отказе им сообщили уже в процессе оформления необходимых для усыновления документов.

Все заявители начали оформлять документы в период с 2010 по 2012 год, говорится на сайте ЕСПЧ.

Как заявили в организации, «закон Димы Яковлева» нарушает статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В итоге суд принял решение выплатить 22 истцам компенсацию в размере трех тысяч долларов, а также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

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Соловьева Екатерина

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