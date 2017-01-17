Патриарх отменил все свои встречи из-за внезапной болезни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пропустит крещенские мероприятия из-за простуды.

«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни, также перенесены ранее запланированные встречи», – сказал ТАСС секретарь патриарха священник Александр Волков.

По словам Волкова, глава РПЦ, в частности, не сможет участвовать в богослужениях по случаю праздника Крещения Господня, которые пройдут в Богоявленском соборе и храме Христа Спасителя.