Ирина Мазуркевич: Отдать Исаакиевский собор РПЦ – это позор

После передачи Исаакия церковь захочет получить и другие петербургские храмы, уверена актриса Ирина Мазуркевич.

Волна негодования по поводу передачи знаменитого питерского собора православной церкви не утихает. Известные деятели культуры Санкт-Петербурга продолжают высказывать свое мнение.

— Ужасно все это, отвратительно и мерзко, — поделилась своим мнением с Sobesednik.ru народная артистка России Ирина Мазуркевич. — Опять ни с кем не считаются, все делается кулуарно, неожиданно. Это событие для нашего города очень серьезное. Исаакиевский собор — потрясающий музей, который дает большую прибыль Санкт-Петербургу, один из немногих самоокупаемых объектов. Как можно в это тяжелое время, когда считают каждую копейку, взять и передать его РПЦ? С чего вдруг?! Это совершенно непонятно. А ведь год назад было принято совершенно другое решение — собор оставили городу.

Очень печально все это и противно, — говорит актриса. — Как когда-то Крым одним росчерком пера передали Украине, а потом спустя годы война началась. Так и здесь — какие-то серьезные решения принимаются, не узнав мнения жителей. Государство — это определенные люди, которые принимают решение. Но это же временные люди, как и в церкви, к которым у меня на сегодняшний момент нет большого доверия и уважения.

— Ирина, но некоторые люди рассуждают, что нечего не изменится от этой передачи. Представители РПЦ говорят, что людей в собор по-прежнему будут пускать и даже бесплатно. Что же изменится тогда?

— Так говорят, да. Я слышала, как протоиерей [Леонид] Калинин, член Патриаршего совета по культуре, обзывая противников передачи собора «шариковыми», сообщил, что никто не передаёт собор — просто на 49 лет меняется «управляющая компания». Зачем менять управляющую компанию, если она справляется со своими обязанностями? Это же не захиревшая, разрушенная церквушка, гирей висящая на балансе города! Ни одного внятного объяснения, почему это надо делать! Более того, говорят, что потом пропишут все условия. Ничего себе: сначала подпишут, потом пропишут. Беспредел!

Ирина Мазуркевич Фото: Стоп-кадр YouTube

Сейчас в собор может прийти любой человек — хоть мусульманин, хоть иудей, да и вообще неверующий. А потом начнутся ограничения: входишь только в платочке, в брюках женщине нельзя и так далее. Во-вторых, деньги от продажи сувенирной продукции и от экскурсионных билетов теперь будет получать РПЦ, а не городской бюджет. А это большие суммы! То есть теряется прибыль, которая могла бы пойти на реставрацию других исторических и музейных объектов. Наверняка будут пожертвования церкви, как говорится, «через кружку». То есть деньги эти не будут учитываться. А как объект, охраняемый ЮНЕСКО, собор все равно будет содержать город и государство. На какие деньги они будут делать ремонт, и поддерживать состояние собора?.. Позор. До каких пор это будет продолжаться?!

— Почему деятели культуры, живущие в Санкт-Петербурге, не создают какие-либо петиции, не подписывают письма против?

— Когда договариваются люди на уровне Кремля, как мы можем противостоять? Какие-то обращения подписываем, но никто на нас не обращает внимания. Все уже сделали, причем задним числом. Слышала, что патриарх Кирилл уже давно встречался с нашим губернатором Полтавченко и обо всем договорились. И никто нас ни во что не ставит.

— Разве Полтавченко выгодна передача собора РПЦ?

— Конечно невыгодна. Мне кажется, это тот случай, когда «берут за горло» и все решается в Москве. Думаю, после Исаакиевского собора РПЦ будет просить о передаче и других наших городских исторических и музейных объектов.