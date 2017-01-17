Хирурги, актеры и депутаты не смогут служить в РПЦ

В Московском патриархате назвали профессии, которые запрещено совмещать со службой в церкви.

На официальном сайте Московского патриархата был опубликован текст документа, в котором представители РПЦ представили список профессий, несовместимых с церковной службой. Данный документ был также направлен в епархии для получения отзывов.

Документ был составлен на основании канонических запретов и церковной практики различных исторических периодов.

Среди профессий, которым не смогут посвятить себя священнослужители, оказалась воинская служба, а также любая служба, предполагающая ношение оружия.

Кроме того, РПЦ запретила священнослужителям заниматься государственной службой, а также быть судьями или прокурорами, участвовать в законодательных органах и органах местного самоуправления.

Также в документе указано, что священнослужители не имеют права участвовать в выборах в органы представительной власти. Однако исключение составляют те случаи, когда «избрание иерархов или духовенства в законодательный (представительный) орган власти вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью».

Помимо этого в списке запрещенных профессий оказалась любая работа, связанная с пролитием крови животных, например профессии ветеринара или егеря. Под запрет попали и такие виды деятельности, как адвокатское дело и бизнес, особенно банковский, кредитный или страховой. Согласно документу, недопустимо совмещать работу священника с работой в барах или казино; также клирики не могут быть профессиональными спортсменами, певцами или актерами.