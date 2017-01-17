Общество
13:50, 17 Января 2017 Версия для печати

Дадин хочет вернуться в Карелию, где его пытали, ради заключенных

Прибывший в новую колонию Ильдар Дадин попросил, чтобы его вернули в Карелию.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, осужденный за нарушение порядка проведения митингов активист Ильдар Дадин был этапирован из карельской ИК-5 в новую колонию в Рубцовске Алтайского края. Как сообщили во ФСИН, увидеться с женой заключенный сможет только в мае.

Адвокат Дадина Алексей Липцер сообщил РИА «Новости», что активист изъявил желание вернуться из Рубцовска в свою прежнюю колонию, где, по его словам, к нему применяли насилие.

«У него есть такое желание, мы пытались ему объяснить, что это маловероятно, что в практике такого не бывает. Но Дадин считает, что в карельской колонии ему удастся лучше защищать и свои права — по заявлению об исках — и других заключенных», — заявил журналистам адвокат.

Супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила порталу Life, что надеется, что просьбу ее мужа не выполнят.

«Я искренне надеюсь, что [содействовать] в этом ему не будут, потому что если он в эту колонию попадёт, вся семья сидит тут, как на пороховой бочке, очень за него переживаем. Нас успокаивает, что он в алтайской колонии, которая считается нормальной. Если его опять повезут в Карелию ужасную, где всех избивают, это будет хуже для нас», — сказала Зотова.

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