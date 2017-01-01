Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!

Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных.

Минприроды вознамерилось установить правовые основы госполитики в сфере обращения с котиками и прочими домашними любимцами. И подготовило соответствующий пакет поправок в ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Под животными, согласно законопроекту, пониматься будут исключительно позвоночные. То есть те, кто держит дома всяких тараканов и богомолов, под действие гос-политики не попадают. Зато остальным юным натуралистам много чего придется выучить наизусть. Вплоть до требований к кормлению. Настоятельно, кстати, рекомендуем, поскольку плохо кормленная животина обойдется в 20–30 тыс. руб. штрафа. А то и в 15 суток ареста. То же касается и состояния здоровья любимца. При рецидиве плохого хозяина ждет лишение прав на питомца через суд.

Остается непонятной судьба владельцев сов, удавов и других хищников, требующих живого корма. Скормить мышку сове – безусловно, жестокость по отношению к мышке. Но кормление совы мясом из магазина – просто садизм по отношению к совушке. К тому же ведет к неизбежному ухудшению состояния ее здоровья до полной кончины. А хозяина – см. выше.

Есть вопросы и к разделу о выгуле питомцев. Закон запрещает делать это недостаточно сильным людям. Не уверен, что удержишь пса на поводке – не гуляй с ним, иначе штраф! Но вот кто будет оценивать мощность владельца? Или отдельным подзаконным актом введут взвешивание перед покупкой щенка крупной собаки?

Но есть и отличные новости. Первая: законопроект запрещает дарить зверушек детям до 16 лет. Так что, родители, если чадо задолбало клянчить щеночка, у вас будет железобетонный аргумент. Полагаем, уменьшится и количество надоевших живых игрушек на улице. Вторая: планируется ужесточение ответственности за распространение всевозможных садистских материалов про зверье и любую пропаганду насилия над ним. А также – за звериные бои. Надеемся, что обойдется без крайностей и Pokemon Go с боями питомцев в World of Warcraft под этот пункт не попадут.

Вступление закона в силу планируется в 2018 году.