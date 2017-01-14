Тротил и сердечники для снарядов могли быть на химзаводе на Урале

На складе закрытого Красноуральского химического завода мог находится тротил и другие опасные вещества.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что неизвестные пытались пробраться на территорию закрытого химического завода в Свердловской области. В МВД по региону рассказали, что слухи о том, будто на заводе хранится взрывчатка, оказались неправдой.

При этом «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник сообщает о том, что на заводе все же хранится тротил, а также другие опасные вещества и сердечники для снарядов.

По данным источника, завод охраняется плохо, из-за чего туда часто пробираются «все, кому не лень», в том числе преступные группировки.