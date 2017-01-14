Общество
Источник: Интерфакс
08:30, 14 Января 2017 Версия для печати

"Рижскую" и "Смоленскую" закроют в связи с ремонтом в 2017 году

Две станции метрополитена закроют для пассажиров в связи с заменой эскалатора в 2017 году.

Как сообщил первый замначальника Московского метро Роман Цуканов на пресс-конференции, прошедшей 13 января, на четырех станциях подземки пройдет замена эскалатора.

«Разработана проектная документация по замене эскалаторов на станциях "Рижская", "Новослободская", "Смоленская" Арбатской-Покровской линии и "Спортивная". Работы на этих станциях планируется начать в этом году», — цитирует Цуканова «Интерфакс».

Замначальника метро отметил, что во время ремонта станции «Рижская» и «Смоленская» будут закрыты для пассажиров, так как имеют только один вестибюль. На станцию «Новослободская» пассажиры смогут попасть через станцию «Менделеевская», а на станции «Спортивная» москвичам и гостям столицы придется использовать северный вестибюль для входа и выхода.

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Карпухина Мария

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