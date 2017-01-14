Пары с разницей в возрасте более 5 лет чаще разводятся

Ученые выяснили, какая разница в возрасте должна быть между партнерами для удачного брака.

Как пишут американские СМИ, эксперты пришли к мнению, что разница в возрасте между партнерами должна составлять 1 год. В этом случае, уверены специалисты, брак влюбленных подержится долго, а риск развестись не превышает 3%.

У тех партнеров, разница в возрасте которых 5 и более лет, риск развода равен 18%.

В том случае, если разница в возрасте между супругами превышает 20 лет, то вероятность развода возрастает до 95%.

Ученые полагают, что людям разных возрастов сложнее найти взаимопонимание и общие интересы.