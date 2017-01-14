Общество
Источник: Прокуратура Нидерландов
08:09, 14 Января 2017 Версия для печати

Кость пассажира нашли у журналиста вместе с обломками MH17

У независимого голландского журналиста Мишеля Спеккерса в изъятых вещах была обнаружена кость пассажира MH17.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что полиция Нидерландов изъяла у журналистов Мишеля Спеккерса и Стефана Бека фото и обломки упавшего на Донбассе самолета MH17, которые журналисты привезли с собой в Амстердам после посещения места трагедии. Суд Нидерландов принял решение удалить фото, сделанные журналистами.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте прокуратуры Нидерландов 13 января, у одного из журналистов, Мишеля Спеккерса, в изъятых вещах был обнаружен фрагмент кости пассажира MH17.

С помощью ДНК-теста эксперты выяснили, что кость принадлежит пассажиру, личность которого была установлена сразу после катастрофы. Родственники погибшего проинформированы о находке.

читайте также:В объятиях "Бука"
Текст дня: Детсадовец может гордиться техникой, сбившей MH17
Блогер Антон Носик — о детских кроватках в виде ракетной установки «Бук» и правильном патриотическом воспитании »

читайте также:Крушение «Боинга» на Украине
Мария Захарова: Доклад Bellingcat о крушении MH17 изучают эксперты
Мнения Марии Захаровой и Дмитрия Пескова о новом расследовании Bellingcat о крушении MH17 собрал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»