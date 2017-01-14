Кость пассажира нашли у журналиста вместе с обломками MH17

У независимого голландского журналиста Мишеля Спеккерса в изъятых вещах была обнаружена кость пассажира MH17.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что полиция Нидерландов изъяла у журналистов Мишеля Спеккерса и Стефана Бека фото и обломки упавшего на Донбассе самолета MH17, которые журналисты привезли с собой в Амстердам после посещения места трагедии. Суд Нидерландов принял решение удалить фото, сделанные журналистами.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте прокуратуры Нидерландов 13 января, у одного из журналистов, Мишеля Спеккерса, в изъятых вещах был обнаружен фрагмент кости пассажира MH17.

С помощью ДНК-теста эксперты выяснили, что кость принадлежит пассажиру, личность которого была установлена сразу после катастрофы. Родственники погибшего проинформированы о находке.