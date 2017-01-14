Общество
11:23, 14 Января 2017 Версия для печати

Депутат: Борьба с препятствием авто "скорой" требует крутых мер

"Скорая"
Sobesednik.ru поговорил с депутатом о вариантах повышения штрафов за препятствие машинам «скорой помощи»
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru поговорил с депутатом о вариантах повышения штрафов за препятствие машинам «скорой помощи».

В Петропавловске-Камчатском водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову бригаде «скорой помощи». В результате инцидента, 21-летний пациент, к которому торопились сотрудники медицинской службы, погиб.

Сейчас мера наказания за препятствие «скорой помощи» оценивается в 500 рублей. Член комитета Госудумы по охране здоровья Александр Кравец, выступавший с инициативой повысить штрафы за непропуск «скорой помощи», напоминает, что ещё в 2015 году призывал исправить ситуацию:

– Сейчас, после этого случая, ситуация уже требует более крутых мер. Это теперь становится реперной точкой для комплекса мер по наведению порядка. Если этим сам президент заинтересован, судя по заявлению Пескова, я думаю, что в ближайшее время реакция будет и пойдет в направлении ужесточения. Уже сегодня в Думе обсуждают эту тематику.

Два года назад депутат предлагал поднять штрафы до 3 тысяч рублей.

– Сейчас этой меры не достаточно, – уточнил Кравец. – Нет, надо разнообразить. В случае, когда это связано с гибелью человека, то здесь необходимо рассматривать вплоть до уголовной ответственности. То, что штрафы надо увеличивать, – это очевидно. С автохамами других способов борьбы нет.

По словам депутата, случай в Петропавловске-Камчатском заставляет обратить внимание на еще одну проблему: из-за загруженности дворов припаркованными машинами, для проезда автомобилей остается недостаточно места:

– В провинции иногда бывают такие ситуации, что московские новостройки отдыхают. Надо разобраться и с этой проблемой. Возможно, будут несколько ответчиков в данном случае. Думаю, что не надо останавливаться только на скорой помощи, а брать весь спецтранспорт. При блокировке пожарной машины последствия могут быть катастрофические, с многочисленными жертвами. Скорая помощь – это уже очевидный и перезревший вопрос, – добавил депутат.

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