Взорванная Германия. Как изменилась страна после теракта в Берлине

Sobesednik.ru попытался разобраться в настроениях общества в Германии после террористической атаки в Берлине.

В частности, немцы активнее стали выступать против миграционной политики властей. И ради безопасности многие даже согласны на ограничение своих собственных прав.

Берут на испуг

Две трети граждан ФРГ выступают за пересмотр политики страны в области миграции, показал соцопрос, проведенный в конце прошлого года по заказу издания Bild. За усиление же видеонаблюдения на улицах выступили 80% опрошенных.

Свежие данные общественного мнения – реакция на тер­акт в столице Германии, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». 19 декабря на рождественском базаре грузовик врезался в толпу, в результате погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

– Люди потрясены и напуганы: после теракта стараются реже посещать общественные места. Хотя многие несут цветы, плакаты и свечи на место трагедии, на улицах людей все равно стало заметно меньше. Правда, думаю, это ненадолго: вскоре все забудется и жители Берлина начнут жить, как и прежде, – считает офисный менеджер Никита Иванов из Берлина.

В столицу Германии он переехал жить и работать всего 2,5 года назад, но за это время успел убедиться, что в целом это безопасная страна: здесь всегда тщательно досматривают посетителей общественных мест. Вот и после декабрьского теракта, рассказывает Никита, проверки усилились. В аэропортах увеличились очереди на досмотре, в торговых центрах стали тщательно проверять сумки, а в людных местах стоят бетонные блоки – впрочем, как и в Москве на Новый год.

Помимо Берлина, столкнуться с идеологическими убийствами в 2016 году пришлось и жителям других немецких городов.

18 июля 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда Тройхтлинген – Вюрцбург. В результате один человек погиб, 15 были ранены.

22 июля в Мюнхене 18-летний немец иранского происхождения расстрелял посетителей торгового центра «Олимпия». Жертвами стали девять человек.

– Сначала сообщали о том, что стрельба идет по всему городу, но через несколько часов стало ясно: стрелок пытался заманить молодых людей в «Макдоналдс». Он, видимо, был психом, – вспоминает студентка из Мюнхена Софи Мильке. – Однако я уверена, что спокойно могу ходить по городу и не переживать за свою жизнь. Кроме того, на крупных мероприятиях всегда много охраны.

Угроза справа

В первые дни января полицейские предотвратили теракт правоэкстремистского толка. Сообщается, что в результате обыска в доме 18-летнего жителя города Лаутерекен спецназ конфисковал более 100 кг взрывоопасных веществ. Предполагается, что задержанный вместе со своим 24-летним сообщником-ксенофобом готовили взрыв.

– Феномен праворадикального террора не нов для Германии. В 90-е годы он пришел на смену леворадикальному и сейчас, судя по всему, будет усиливаться, – объясняет Sobesednik.ru немецкий политолог Андреас Умланд. – Сейчас в обществе ведутся дискуссии относительно ограничения потока беженцев.

Давно живущая в Аугсбурге журналистка Адель Калиниченко отмечает, что наиболее националистически настроена восточная часть Германии, а в Баварии к беженцам в основном относятся толерантно.

– На бытовом уровне негатив в сторону мигрантов ощущается от русскоговорящих, которых здесь очень много. Они занимают самую яростную позицию. Порой доходит и до маразма. Знаю одну бабушку старше 80 лет, которая боится выходить из квартиры, так как ее могут изнасиловать «черные». Это результат того, что многие русские эмигранты смотрят российское телевидение и доверяют ему, – сказала Калиниченко в комментарии Sobesednik.ru.

Защита минус свобода

Немецкое общество в целом сдвигается вправо, полагает один из ведущих немецких русскоязычных политиков Сергей Лагодинский (партия «зеленых»). И в дилемме между гражданскими правами и безопасностью склоняется к последней.

– Сейчас активно обсуждается вопрос увеличения числа камер слежения. Это считается вмешательством в частную жизнь, но после трагических событий дискуссия обострилась, – приводит пример Лагодинский. – А в Кёльне в новогоднюю ночь полиция просто отсортировала людей, выглядящих как североафриканцы. И на политиков, которые выступают против такой сегрегации, спустили всех собак. В последнее время и немецкие СМИ стали указывать национальность преступников, хотя раньше это не было принято.

Подобные меры, выглядящие как нарушение прав человека, легитимизируются через эффективность, указывает Сергей Лагодинский. Ведь полиции и правда удалось предотвратить повторение событий прошлого года, когда после новогодней ночи в Кёльне многие женщины обратились в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании мигрантами.

Планирует правительство ФРГ принять и новый антитеррористический план. Правящая коалиция хочет расширить полномочия полиции и ужесточить правила депортации. Предлагается также ввести наблюдение за «подозрительными» мусульманскими молельными домами.

Идет речь и о переводе на федеральный уровень расследований преступлений экстремистского характера. При этом земельные органы защиты конституции предполагается распустить, что нарушает принципы немецкого федерализма.

Можно сказать, что цели террористов в Германии отчасти достигнуты: в людях поселился если не страх, то тревога и готовность жертвовать своими привилегиями свободных граждан ради безопасности. Но сейчас вся Европа находится в зоне риска. И где именно рванет завтра, предугадать сложно.

Глазами очевидца

Джампьеро Ассумма, фотограф:

«Мы все были ранены в Берлине 19 декабря...» Фото: Giampiero Assumma

– Я итальянец, но живу в Берлине с пяти лет. После трагедии на рождественской ярмарке на площадь приходили родные и друзья погибших, но было и много просто сочувствующих. Я стал свидетелем того, как глубоко переживают берлинцы эту трагедию. На моих фотографиях женщины плачут. И тушь стекает по их щекам: этот плач для меня – один из самых тяжелых моментов.

Мы сейчас переживаем настоящий катарсис: теракт в Берлине для нас – одно звено из целой цепочки трагических, кровавых событий, произошедших в ЕС и в Сирии за последнее время. Сейчас представители правого крыла сваливают вину на политику Ангелы Меркель, но большинство немцев все же считают, что она делает правильные вещи: тысячи немцев приветствовали мигрантов. И пожалуй, больше всего им рады именно в Берлине.

После трагедии упреки посыпались и на полицию всей Германии.

Но, увы, ни одна страна не застрахована от терактов. Несмотря на то, что Берлин пытается быстро восстановить чувство безопасности, эта трагедия бросила тень на нашу мирную жизнь, и мы не можем игнорировать это. Мы все были ранены в Берлине 19 декабря.

Теракты начались не вчера

- В ночь на 5 сентября 1972 г. во время Олимпиады в Мюнхене 8 членов палестинской террористической организации «Черный сентябрь» проникли в расположение сборной Израиля, убили двух спортсменов и захватили 12 заложников.

- В 1980 г. в Мюнхене произошел теракт на пивном фестивале Октоберфест. Взрывное устройство сдетонировало в урне рядом с общественным туалетом у главного входа. 12 человек погибли.

- 1982 г.: взрыв в Mifgash-Israel, еврейском ресторане в Западном Берлине, ранены 25 человек.

- В 1986 г. бомба, размещенная на танцплощадке дискотеки La Belle, популярной среди военнослужащих США, взорвавшись, убила 3 и ранила несколько сот человек.

Мнение

Гарри Мурей, директор Европейского информационно-правозащитного центра:

Гарри Мурей Фото: из личного архива

– Миграционные законы в Германии не только несовершенны, но и постоянно трансформируются и подвергаются изменениям, которые не всегда можно назвать правильными. Если теракты продолжаются, значит, это кому-то выгодно. Конечно, я имею в виду не только террористов. Политическая обстановка в Германии с каждым днем становится все более напряженной, и многие политические силы не согласны с продолжением нынешнего курса.

Однако не думаю, что террористы смогли запугать большинство жителей страны. В противном случае жители Германии вряд ли были бы готовы в четвертый раз избрать канцлером Ангелу Меркель – человека, который несет ответственность за сложившуюся обстановку.