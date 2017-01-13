Общество
Источник: Интерфакс
10:28, 13 Января 2017 Версия для печати

Возобновления снегопада в Москве ждут синоптики 14 января

Осадки, выпавшие за последние сутки в Москве, составили 6 мм, или 14% месячной нормы.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, больше всего осадков выпало за минувшие сутки в Коломне и Павловском Посаде — прирост составил 8 мм.

Синоптики отмечают, что снегопад может вернуться в московский регион в субботу, 14 января, а уже к утру понедельника на улицы столицы выпадет не менее 15% месячной нормы осадков.

Отмечается, что месячная норма осадков в Москве в январе составляет 42 мм.

читайте также:Идея сэкономить на обуви, купив что попроще, и компенсировать это «капустой» из колготок и носков не сработает
Первые шаги по первому снегу. Выбираем детскую обувь на зиму
Детская обувь всегда недешевая, а хорошие зимние сапоги – особенно. Пора выбирать – вместе с советами от Sobesednik.ru »

читайте также:Из-за рекордных снегопадов снегоуборочная техника не всегда успевает расчищать дороги
Как должны убирать снег и куда его складывать ?
Sobesednik.ru спросил у эксперта, как быстро коммунальщики обязаны убирать снег и куда должны его складывать. »

Также по теме
Погода
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»