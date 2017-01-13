Возобновления снегопада в Москве ждут синоптики 14 января

Осадки, выпавшие за последние сутки в Москве, составили 6 мм, или 14% месячной нормы.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, больше всего осадков выпало за минувшие сутки в Коломне и Павловском Посаде — прирост составил 8 мм.

Синоптики отмечают, что снегопад может вернуться в московский регион в субботу, 14 января, а уже к утру понедельника на улицы столицы выпадет не менее 15% месячной нормы осадков.

Отмечается, что месячная норма осадков в Москве в январе составляет 42 мм.