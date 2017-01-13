В Томске уволят не сообщившего о пропавших детях директора школы

Директора Кисловской школы Томского района уволят из-за ЧП с потерявшимися и бродившими шесть часов по лесу учениками.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 12 января десять четвероклассников вместе с учителем физкультуры отправились в лес на лыжах и заблудились. После шести часов поисков дети были обнаружены спасателями с признаками легкого переохлаждения. Температура воздуха в Томске в это время достигла 12 градусов мороза.

Как сообщает РИА «Новости», в администрации Томской области после произошедшего было принято решение уволить директора Кисловской школы, где обучаются потерявшиеся дети, за нарушение порядка информирования спецслужб о ЧП.

«То, что случилось с ребятами, — вопиющий случай. Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен», — приводит агентство слова вице-губернатора по социальной политике Чингиса Акатаева.

Акатаев подчеркнул, что решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.