Общество
Источник: РИА «Новости»
09:00, 13 Января 2017 Версия для печати

В Томске уволят не сообщившего о пропавших детях директора школы

Директора Кисловской школы Томского района уволят из-за ЧП с потерявшимися и бродившими шесть часов по лесу учениками.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 12 января десять четвероклассников вместе с учителем физкультуры отправились в лес на лыжах и заблудились. После шести часов поисков дети были обнаружены спасателями с признаками легкого переохлаждения. Температура воздуха в Томске в это время достигла 12 градусов мороза.

Как сообщает РИА «Новости», в администрации Томской области после произошедшего было принято решение уволить директора Кисловской школы, где обучаются потерявшиеся дети, за нарушение порядка информирования спецслужб о ЧП.

«То, что случилось с ребятами, — вопиющий случай. Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен», — приводит агентство слова вице-губернатора по социальной политике Чингиса Акатаева.

Акатаев подчеркнул, что решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.

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