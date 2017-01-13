Суд удалит фото голландцев, побывавших на месте крушения MH17

Суд Нидерландов постановил удалить фото, сделанные во время задержания журналистов, вернувшихся из Донбасса.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что двое голландских журналистов Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задерджаны в аэропорту Амстердама после того, как вернулись из Донецкой области, где побывали на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777. При задержании у репортеров были изъяты все привезенные материалы, включая фотографии, а также обломки, предположительно принадлежащие разбившемуся самолету.

Стефан Бек сообщил агентству РИА «Новости» о том, что голландский суд разрешил использовать часть сделанных журналистами фотографий в интересах следствия. Кроме того, суд постановил уничтожить фотографии, сделанные в аэропорту Амстердама во время задержания журналистов. Такое решение судья объяснил тем, что на данных фото присутствуют следователи.

Журналисты не согласны с таким решением, отмечает РИА «Новости».

В качестве компромисса представители СМИ предложили суду «замазать» лица следователей, попавших в кадр.

«Мы готовы поделиться фотографиями, сделанными на месте трагедии, при условии, что право определить, что должно быть передано следствию, принадлежит Михелу Спеккерсу», — заявил Бек агентству ТАСС.

Помимо фотографий, у журналистов изъяли «различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками». Голландская прокуратура объяснила это тем, что у следователей «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно». При этом сами Бек и Спеккерс категорически отрицают намерения скрыть находки от властей.