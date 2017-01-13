Общество
Источник: ОТР
13:49, 13 Января 2017 Версия для печати

Сотрудники крупных компаний Новосибирска вышли убирать снег ночью

Cотрудники крупных компаний Новосибирска вместе с дорожными службами убирали выпавший снег ночью.

Как сообщает ОТР 13 января, дорожные службы в Новосибирске не справляются с большим количеством выпадающих осадков. Им на помощь пришло руководство крупных фирм города: компании предоставили в распоряжение свою технику и попросили поучаствовать в уборке снега своих сотрудников, чью работу они обязались оплатить дополнительно.

Отмечается, что на уборку снега сотрудники предприятий выходят по ночам, чтобы не усложнять дорожную ситуацию.

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