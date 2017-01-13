Приемные родители Петербурга возмущены изъятием детей с ВИЧ

Ассоциация приемных родителей Петербурга заявила, что изъятие зараженных ВИЧ детей у матери противозаконно.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что у одной из московских семей органы социальной защиты изъяли 10 приемных детей, зараженных ВИЧ. В московском департаменте социальной защиты населения сообщили, что причиной изъятия несовершеннолетних стало жестокое обращение.

Председатель Ассоциации приемных родителей Санкт-Петербурга Вероника Кудрявцева в интервью сайту Life рассказала, что общество пытается помочь матери семейства вернуть детей.

По словам Кудрявцевой, она лично знакома со Светланой Дель, у которой 11 января органы опеки изъяли 10 детей. Данные действия глава ассоциации считает неадекватными.

«Я знакома с ней лично. Знаю её детей, видела лично не единожды. В семье, где воспитываются 12 детей, как и в любом другом живом организме, никогда не может быть всё гладко и тихо», — уверяет Кудрявцева.

Кроме того, она заявила, что дети в данной семье «очень тяжелые, травмированные»: «Многие из них имеют диагнозы, дети депривированные, взятые в разном возрасте. Дети, с которыми постоянно работают специалисты и, в первую очередь, психологи», — подчеркнула председатель общества.

По ее мнению, изъятие детей из семьи было совершено с нарушением законодательства и является «абсолютным беспределом».

Life.ru также цитирует саму Светлану (притом в этом материале ее фамилия сокращена до инициала И.), которая говорит, что «детки такие с рождения, это не мы их заразили ВИЧ».