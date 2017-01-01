Общество
Источник: «Собеседник» №1-2017
22:03, 13 Января 2017 Версия для печати

Надо ли отбирать у граждан оружие?

Можно ли решить проблему, отобрав у граждан оружие?
Можно ли решить проблему, отобрав у граждан оружие?
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей и экспертов их мнением о свободном ношении оружия гражданами РФ.

2017-й начался со стрельбы. Во время новогоднего салюта в столице уроженец Махачкалы 4 раза выстрелил из автомата в небо. В полиции он рассказал: «салют-малют» устроил вместо запуска фейерверка. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Другая история произошла утром 8 января: бывший инструктор тира Сергей Остапенко застрелил выходящего из подъезда его дома незнакомого мужчину – отца троих детей. Можно ли решить проблему, отобрав у граждан оружие?

Михаил Барщевский, полпред правительства в высших судебных инстанциях РФ:

– Проблема не в ношении оружия (я против этого ничего не имею – сам хорошо стреляю). Проблема в контроле. Надо жестко наказывать за преступную халатность тех, кто допускает сумасшедших к оружию, тех психиатров, кто выписывает справки таким «стрелкам», о которых вы говорите. Сделать так, чтобы эти справки было невозможно купить.

Владимир Файнзильберг, врач-психиатр:

– Я категорически против того, чтобы оружие было широко доступно. Причем любое: и огнестрельное, и травматическое, даже пневматическое. Когда у человека появляется оружие, его психология меняется. И при первой же возможности он его применит. Нужно, чтобы справки выдавала целая врачебная комиссия психиатров, а не один конкретный врач.

Сергей Жигунов, актер:

Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Нашим людям оружие в руки давать нельзя. И дело не в контроле. Смотрите, я – охотник и известный человек. Недавно переоформлял документы и думал, что мне выдадут справку почти не глядя. Но нет. Меня заставили проходить всю процедуру, в том числе и сдавать тесты на наркотики.

А вот то, что происходят случаи убийств или показушных выстрелов – это наше зло. Поэтому разрешать короткостволы нельзя.

Лия Панцалашвили, инструктор по самообороне:

– Многие покупают оружие именно для самозащиты. Ни для каких других целей оружие использовать нельзя и нужно оценивать риски. Если и разрешать, то только травматическое и учить с ним обращаться.

читайте также:«Я очень мирный человек, я за мир во всем мире, за то, чтобы никто ни с кем не воевал...»
Роман Будников отказался стрелять из тульского оружия
Роман Будников побывал в Туле с коллегами по «Первому каналу», где не стал стрелять из оружия, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:
Оружие и боеприпасы изъяла полиция у доцента вуза в Москве
Доцента столичного вуза задержали за незаконное хранение более 25 единиц оружия в квартире на юго-западе Москвы »

Савицкая Виктория

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»