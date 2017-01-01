Надо ли отбирать у граждан оружие?

Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей и экспертов их мнением о свободном ношении оружия гражданами РФ.

2017-й начался со стрельбы. Во время новогоднего салюта в столице уроженец Махачкалы 4 раза выстрелил из автомата в небо. В полиции он рассказал: «салют-малют» устроил вместо запуска фейерверка. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Другая история произошла утром 8 января: бывший инструктор тира Сергей Остапенко застрелил выходящего из подъезда его дома незнакомого мужчину – отца троих детей. Можно ли решить проблему, отобрав у граждан оружие?

Михаил Барщевский, полпред правительства в высших судебных инстанциях РФ:

– Проблема не в ношении оружия (я против этого ничего не имею – сам хорошо стреляю). Проблема в контроле. Надо жестко наказывать за преступную халатность тех, кто допускает сумасшедших к оружию, тех психиатров, кто выписывает справки таким «стрелкам», о которых вы говорите. Сделать так, чтобы эти справки было невозможно купить.

Владимир Файнзильберг, врач-психиатр:

– Я категорически против того, чтобы оружие было широко доступно. Причем любое: и огнестрельное, и травматическое, даже пневматическое. Когда у человека появляется оружие, его психология меняется. И при первой же возможности он его применит. Нужно, чтобы справки выдавала целая врачебная комиссия психиатров, а не один конкретный врач.

Сергей Жигунов, актер:

Сергей Жигунов Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Нашим людям оружие в руки давать нельзя. И дело не в контроле. Смотрите, я – охотник и известный человек. Недавно переоформлял документы и думал, что мне выдадут справку почти не глядя. Но нет. Меня заставили проходить всю процедуру, в том числе и сдавать тесты на наркотики.

А вот то, что происходят случаи убийств или показушных выстрелов – это наше зло. Поэтому разрешать короткостволы нельзя.

Лия Панцалашвили, инструктор по самообороне:

– Многие покупают оружие именно для самозащиты. Ни для каких других целей оружие использовать нельзя и нужно оценивать риски. Если и разрешать, то только травматическое и учить с ним обращаться.