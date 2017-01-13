Общество
Источник: ТАСС
15:30, 13 Января 2017 Версия для печати

Кузнецову возмутило предложение отбирать детей у должников по ЖКХ

Местные власти Татарстана предложили детскому омбудсмену Анне Кузнецовой изымать детей у неплательщиков за ЖКХ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, 12 января к ней поступило необычное предложение от представителей Совета Зеленодольского муниципального района Татарстана. Местное руководство предложило изымать детей из семей, которые вовремя не оплачивают услуги ЖКХ.

По словам Кузнецовой, татарские чиновники также предложили поставлять отчеты об изъятии детей из семей должников «во все органы опеки и попечительства».

Сама Кузнецова такое предложение местных властей назвала недопустимым.

«То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо», — заявила детский омбудсмен, подчеркнув, что «изъятие ребёнка — это самое последнее, что можно сделать».

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Соловьева Екатерина

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