Катастрофа Ту-154: экипаж просто устал?

Версию теракта на Ту-154 официально отмели, но продолжают обсуждать: слишком много нестыковок в поступающих сведениях.

Летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов рассказал Sobesednik.ru, что на самом деле могло стать причиной крушения борта Минобороны

— Андрей Петрович, вы один из первых сказали, что самолет развалился на куски еще в воздухе, из чего был сделан вывод: теракт.

— Первоначально сообщалось, что до крушения полет длился семь минут. То есть самолет поднялся в воздух и даже успел набрать в высоту. Но сейчас появились уточненные данные, что полет длился всего 70 секунд. За это время при хорошей скорости 360 км в час самолет взлетает метров на 250 от земли. А теперь представьте, что такая махина с полной заправкой топлива 45 тонн и 50% пассажирской загрузкой резко валится с высоты 250 метров на воду, которая не обладает свойством сжатия. То есть это все равно, что на асфальт.

Сейчас уже понятно, что Ту-154 завалился на правое крыло, свалился в штопор и упал на правое крыло, в результате правую стойку выбило, и дальше уже самолет сложился, как карточный домик, распавшись на много мелких кусков. Самолет буквально разорвало на части.

— Что стало причиной, по-вашему?

— Самая очевидная версия возникла после того, как я увидел радиообмен летчиков, там такие слова: «Стойки, стойки, закрылки... падаем!» То есть в самые последние секунды летчики поняли, в чем причина — в закрылках. В Баку уже была точно такая же авиакатастрофа. Летчик вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки, из-за чего самолет потерял способность летать, если по-простому сказать. Но у экипажа Ту-154 еще был шанс, если бы они вовремя заметили свою оплошность: можно было принять штурвал на себя или попытаться сесть на воду. Шансы выжить были, если бы экипаж быстро среагировал.

— Экипаж Минобороны, как сообщается, был очень опытный. Как такое могло произойти?

— Возможно, экипаж устал. Взлет из Сочи у них был в пять с чем-то часов утра. А до этого они часа три летели из Чкаловска. Плюс нештатная ситуация — должны были сесть на дозапраку в Моздоке, а сели в итоге в Сочи. Сбой по времени, сбой биологический — люди, к сожалению, не машины. В результате перегрузок теряется реакция. В идеале, конечно, должно было быть два экипажа в таких случаях

— Как вы относитесь к версии, что система радиоэлектроники самолета могла быть взломана и повреждена извне, в результате чего самолет потерял управляемость?

— Это похоже на фантастические домыслы. Этому самолету 35 лет, он надежный, и основные процессы там завязаны не на электронику — там много гидравлики, много механических процессов. В новых самолетах — там да, больше электроники. Думаю, в данном случае виноват человеческий фактор. Причем дважды — допустили ошибку и вовремя ее не исправили.