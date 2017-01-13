Общество
Источник: ТАСС
15:07, 13 Января 2017 Версия для печати

Изъятого из семьи ребенка с ВИЧ наказал приемный отец

Зараженные ВИЧ дети были изъяты из семьи из-за жесткого обращения отца.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что более 10 детей были изъяты из приемной семьи в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяну Барсукову, причиной изъятия детей из семьи стало жестокое обращение. По ее словам, 10 января воспитали детского сада увидели на теле одного из детей синяки.

«После того, как подключились органы опеки и внутренних дел, факт жестокого обращения с ребенком подтвердился — со слов детей, накануне за какую-то провинность мальчика наказал отец», — сообщила Барсукова.

Она уточнила, что из семьи были изъяты 10 детей: восемь из них в данный момент находятся в больнице, так как они инфицированы ВИЧ, двое были временно помещены в социальный центр. По словам Барсуковой, дети находятся в полной безопасности, матери разрешают общаться с ними.

Замглавы департамента также сообщила, что ранее данная семья проживала в Санкт-Петербурге, а в 2014 году переехала в Москву. На данный момент в ней 13 детей — восемь приемных, четверо усыновленных и один родной ребенок.

«Все дети не московские и ранее были изъяты из неблагополучных семей в других регионах. Они получают наши московские выплаты», — подчеркнула Барсукова.

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