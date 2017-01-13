Группу боевиков в Чечне удалось найти по переписке в WhatsApp

В Чечне правоохранительным органам удалось выйти на след боевиков через группу в мессенджере WhatsApp.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вечером 11 января в ходе спецоперации в Чечне были уничтожены четверо экстремистов. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные боевики поддерживали тесную связь с «Исламским государством» [также ИГ или ИГИЛ; террористической организацией, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ — прим. Sobesdnik.ru].

Как сообщает «Коммерсантъ», выйти на след боевиков в Чечне оперативникам помогло раскрытие переписки в мессенджере WhatsApp. Общение в групповом чате приложения было обнаружено после того, как силовики начали останавливать молодых людей для проверки автомобилей и гаджетов.

Из переписки оперативники узнали о планах группы боевиков совершить вылазку в селение Цоци-Юрт Курчалоевского района Чечни. В результате спецоперации бойцы Росгвардии ликвидировали четверых боевиков. Ещё 20 их сообщников были задержаны.