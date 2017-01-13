Глава кибербезопасности ФСБ покинет пост из-за расследования

Андрей Герасимов, глава Центра информационной безопасности ФСБ, может в ближайшее время покинуть свой пост.

Как сообщает «Коммерсантъ» 13 января со ссылкой на источники, близкие к ведомству, возможная отставка Герасимова может быть связана с расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из его заместителей. Собеседник издания подчеркнул, что отставка главы кибербезопасности ФСБ — «уже решенный вопрос».

Отмечается, что в рамках расследования идет проверка отношений Центра информационной безопасности с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением и помогали проводить экспертизы киберпреступлений.

Герасимов возглавлял подразделение с 2009 года.