Общество
Источник: Коммерсантъ
09:53, 13 Января 2017 Версия для печати

Глава кибербезопасности ФСБ покинет пост из-за расследования

Андрей Герасимов, глава Центра информационной безопасности ФСБ, может в ближайшее время покинуть свой пост.

Как сообщает «Коммерсантъ» 13 января со ссылкой на источники, близкие к ведомству, возможная отставка Герасимова может быть связана с расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из его заместителей. Собеседник издания подчеркнул, что отставка главы кибербезопасности ФСБ — «уже решенный вопрос».

Отмечается, что в рамках расследования идет проверка отношений Центра информационной безопасности с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением и помогали проводить экспертизы киберпреступлений.

Герасимов возглавлял подразделение с 2009 года.

читайте также:Герман Клименко
Советник Путина: До сих пор не знали, что такое киберпреступность
Sobesednik.ru обсудил доктрину информационной безопасности РФ с советником президента по интернету Германом Клименко »

читайте также:ФСБ прослушивала разговоры главы управления собственной безопасности СК России при помощи сувенирного самовара
Дмитрий Быков: Бойся ФСБ, в подарок приносящей самовары!
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о ФСБ-прослушке Следственного комитета с помощью самовара »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»