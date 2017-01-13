Для не пустивших "скорую" на Камчатке требуют "реального срока"

В Сети опубликовали петицию, которая призывает посадить в тюрьму водителя, не пропустившего «скорую» к пациенту.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из-за водителя и пассажира иномарки на Камчатке, которые не пропустили «скорую» к пациенту, умер 21-летний молодой человек. Женщине, которая находилась за рулем иномарки, грозит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

На сайте Change.org пользователи опубликовали петицию, в которой призывают привлечь виновников к ответственности и «добиться максимальных карательных мер».

«Прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека», — сказано в тексте документа.

Там также отмечается, что подобных «вопиющих» случаев «не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе».

Петицию подписали уже более 3,8 тысячи человек.

[:wsame]