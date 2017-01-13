Багдасарян арестована на 15 суток за пропуск обязательных работ

Участницу гонки «золотой молодежи» с полицией Мару Багдасарян арестовали за пропуск обязательных работ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что лидер ЛПДР Владимир Жириновский предложил отправить Мару Багдасарян в ссылку на пять лет.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя УФССП России по Москве Тимура Коробицына, Багдасарян арестована на 15 суток из-за того, что пропустила два дня обязательных работ.

По словам Коробицына, девушка пропустила принудительные работы без уважительной причины и была уведомлена о последствиях.

Савеловский суд Москвы назначил наказание Багдасарян в виде ареста на 15 суток.