Общество
Источник: РИА «Новости»
08:13, 13 Января 2017 Версия для печати

Багдасарян арестована на 15 суток за пропуск обязательных работ

Участницу гонки «золотой молодежи» с полицией Мару Багдасарян арестовали за пропуск обязательных работ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что лидер ЛПДР Владимир Жириновский предложил отправить Мару Багдасарян в ссылку на пять лет.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя УФССП России по Москве Тимура Коробицына, Багдасарян арестована на 15 суток из-за того, что пропустила два дня обязательных работ.

По словам Коробицына, девушка пропустила принудительные работы без уважительной причины и была уведомлена о последствиях.

Савеловский суд Москвы назначил наказание Багдасарян в виде ареста на 15 суток.

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