12 приемных детей забрали из семьи с подозрением на ВИЧ в Москве

Из приемной семьи в Москве изъяли более десяти детей, которые могут быть ВИЧ-инфицированы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идет о двенадцати или тринадцати детях, которые могут быть ВИЧ-инфицированы.

О ситуации проинформированы департамент соцзащиты, аппараты столичного омбудсмена и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович подтвердил в разговоре с агентством, что детей действительно изъяли из семьи.

«Конечно, все это известно. Мы как раз сейчас этим всем занимаемся, все это на контроле, — сказал он. — Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду».