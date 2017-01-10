Гололедица и 10 градусов мороза ожидают москвичей 10 января

Сильные холода в столичном регионе сменятся умеренно морозной погодой без осадков.

Как сообщили ТАСС в Росгидромете 10 января, во вторник температура в Москве составит 10-12 градусов мороза.

«Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Местами возможна гололедица», — уточняют синоптики.

В Подмосковье температура воздуха ожидается ниже: до минус 13, а местами — до минус 18 градусов.

Ночь с 10 на 11 января ожидается без осадков. В Москве температура составит 10-12 градусов ниже нуля, а в Подмосковье — 10-15 градусов ниже нуля.

11 января в Москве будет до 8 градусов мороза, местами ожидается гололедица. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 6 до минус 11 градусов.