Общество
10:54, 09 Января 2017 Версия для печати

В столичных аэропортах 42 рейса отменены, 25 задерживаются

В московских аэропортах отменили 42 авиарейса, еще 25 были задержаны.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в понедельник, 9 января, в аэропорту Домодедово было отменено 10 рейсов, 11 задержаны. В Шереметьево 33 вылета отменены, 8 задерживаются. В аэропорту Внуково был задержан один рейс, в настоящий момент воздушная гавань, как и «Жуковский», работает в штатном режиме.

Как передает телеканал ТВЦ, 9 января в столице ожидается небольшой снег. Температура воздуха опустится до минус 21 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 75%.

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