В РФ могут уравнять в правах никотинозависимых и вейперов

Мосгордума намерена внести в Госдуму законопроект о регулировании продажи и использования электронных сигарет.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с 2033 года в России могут запретить продавать сигареты гражданам, которые родились после 2014 года.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников инициировал законопроект, приравнивающий электронные испарители, электронные сигареты, электронные кальяны и другие аналогичные устройства к сигаретам. Шапошников предложил запретить продажу вейпов несовершеннолетним, ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах, ограничить рекламу вейпов, а также проводить в школах лекции о вреде вейпинга.

«Использование вейпов не регулируется антитабачным законом в силу отсутствия в них табачного дыма, процесса тления и визуального сходства с сигаретами. Есть основания предполагать, что моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании. В условиях сокращения рынка они борются за сохранение прибыли, искусственно формируя спрос на новый вид продукции», – цитирует Шапошникова «Коммерсантъ». «Сегодня пар, завтра никотин. Надо запрещать», – заявил депутат.

Отметим, что подобные законопроекты уже вносились на рассмотрение в ГД, однако одобрения не получали. «Алексей Шапошников мало известен широкой публике. Так что резонансные законопроекты для повышения личной популярности и напоминания москвичам о существовании Мосгордумы явно не лишние», – прокомментировал инициативу депутата политтехнолог Константин Калачёв.