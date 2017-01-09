СПЧ обеспокоил призыв вырезать язык журналисту в Чечне

В СПЧ заявили, что за главреда «Кавказского узла» «стоит переживать» после угроз со стороны руководства Чечни.

7 января Sobesednik.ru сообщал, что юристы интернет-портала «Кавказский узел», который пишет о ситуации на Северном Кавказе, заподозрили председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в попытке воспрепятствовать деятельности журналистов. Даудов опубликовал в Instagram пост под заголовком «Как развязать "Кавказский узел"», в котором говорится, что «очень странному псу» по кличке «Швед» пора вырвать клыки «мудрости» и укоротить язык. Юристы портала, как и читатели Даудова, сочли, что глава парламента Чечни намекает на главреда «Кавказского узла» Григория Шведова.

Член Совета по правам человека Павел Чиков сказал «Коммерсанту», что чеченские власти «нервно, резко, не вполне соразмерно» реагируют на неофициальную информацию о происходящем в республике. «Это заставляет воспринимать очень реально любые намёки со стороны чеченских властей, поэтому за Шведова стоит переживать», – отметил Чиков.

Сам Григорий Шведов считает, что пост Магомеда Даудова является реакцией не на какую-то конкретную публикацию «Кавказского узла», а на работу портала в целом. Шведов планирует обратиться в Следственный комитет с жалобой на спикера чеченского парламента. «Вместо этого [опровержения публикаций] он публикует запись, в которой вычленяются два чётких призыва – вырезать у меня часть языка и вырвать зубы. Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу», – сказал журналист.