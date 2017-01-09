Общество
Источник: "Коммерсантъ"
08:30, 09 Января 2017 Версия для печати

РФ сократит экспорт нефти в Белоруссию из-за долга в $400 млн

Россия планирует на 12% сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года.

Как ранее писал Sobesednik.ru, с 1 февраля 2017 года Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на ее территории.

Как пишет газета «Коммерсантъ», Министерство энергетики РФ планирует сократить экспорт нефти в Белоруссию на 12 процентов.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что в новом году объем поставок нефти в Белоруссию составит 4 миллиона тонн, что на полмиллиона тонн меньше запланированного. Соответствующее уведомление Москва предоставила Минску 28 декабря.

Как отмечает «Коммерсантъ», основной причиной сокращения поставок нефти является то, что до конца прошлого года стороны так и не смогли урегулировать спор по выплате долга Минска по газу,

По данным газеты, Белоруссия должна России более 400 миллионов долларов за газ.

Минск рассчитывает достичь соглашения по данному вопросу в течение первого квартала 2017 года.

читайте также:Когда цены на черное золото падают, всей стране, увы, приходится «положить зубы на полку»
Что будет с нефтью и рублем в 2017 году
Эксперты поделились с Sobesednik.ru своими прогнозами на 2017 год в отношении национальной валюты и углеводородов »

читайте также:Сергей Гуриев
Сергей Гуриев: Проблемы те же – нефть, санкции и отсутствие реформ
Sobesednik.ru поговорил с Сергеем Гуриевым о том, какой ему видится экономика России сегодня »

Также по теме
Нефть
Газ
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Как втянуться в работу после долгих каникул
07:05, 09 Января 2017
Sobesednik.ru узнал, как пережить эти непростые первые рабочие дни нового года
»
Валерий Афанасьев: На могиле жены исповедуюсь и очищаюсь
06:04, 09 Января 2017
Sobesednik.ru побывал в опустевшей после трагедии квартире народного артиста России Валерия Афанасьева
»
Олег Ролдугин: В том сила, брат!
00:07, 09 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин – о сомнительных успехах российской армии
»