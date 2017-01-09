РФ сократит экспорт нефти в Белоруссию из-за долга в $400 млн

Россия планирует на 12% сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года.

Как ранее писал Sobesednik.ru, с 1 февраля 2017 года Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на ее территории.

Как пишет газета «Коммерсантъ», Министерство энергетики РФ планирует сократить экспорт нефти в Белоруссию на 12 процентов.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что в новом году объем поставок нефти в Белоруссию составит 4 миллиона тонн, что на полмиллиона тонн меньше запланированного. Соответствующее уведомление Москва предоставила Минску 28 декабря.

Как отмечает «Коммерсантъ», основной причиной сокращения поставок нефти является то, что до конца прошлого года стороны так и не смогли урегулировать спор по выплате долга Минска по газу,

По данным газеты, Белоруссия должна России более 400 миллионов долларов за газ.

Минск рассчитывает достичь соглашения по данному вопросу в течение первого квартала 2017 года.