Общество
Источник: ТАСС
14:14, 09 Января 2017 Версия для печати

Новым замглавы МВД стал бывший руководитель ГСУ

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Следственного департамента МВД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, новым главой начальника Следственного департамента МВД и заместителем министра назначен генерал-майор юстиции Александр Романов.

Указ о назначении Романова был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря прошлого года.

«Колокольцев выразил уверенность в том, что богатый профессиональный опыт поможет Романову мобилизовать весь личный состав следственных подразделений на выполнение стоящих перед ним задач, главной из которых является соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан», – подчеркнули в пресс-службе МВД.

Ранее Романов занимал пост замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В структуре главка он также руководил Главным следственным управлением.

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