Новым замглавы МВД стал бывший руководитель ГСУ

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Следственного департамента МВД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, новым главой начальника Следственного департамента МВД и заместителем министра назначен генерал-майор юстиции Александр Романов.

Указ о назначении Романова был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря прошлого года.

«Колокольцев выразил уверенность в том, что богатый профессиональный опыт поможет Романову мобилизовать весь личный состав следственных подразделений на выполнение стоящих перед ним задач, главной из которых является соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан», – подчеркнули в пресс-службе МВД.

Ранее Романов занимал пост замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В структуре главка он также руководил Главным следственным управлением.