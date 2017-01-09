Минздрав предложил продлить рабочий день для курильщиков

Минздрав предлагает предоставить работодателям возможность продлевать рабочий день курящих сотрудников.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минздрав РФ разработал антитабачную концепцию, которая предусматривает запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся после 2014 года, даже если они достигли совершеннолетия. Кроме того, Мосгордума инициировала законопроект о регулировании продажи и использования электронных сигарет.

Как сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на антитабачную концепцию Минздрава на 2017 – 2023 годы, в министерстве предложили предоставить компаниям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников в зависимости от того, сколько времени они тратят на перекуры.

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — сказано в документе.

Кромет того, авторы новой концепции предлагают постоянно повышать цены на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ.

С 2017 года Минздрав предлагает ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров, направляя полученные от продаж средства в бюджеты регионов.