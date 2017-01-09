Общество
Источник: "Известия"
07:10, 09 Января 2017 Версия для печати

Минздрав хочет запретить продавать сигареты совершеннолетним

Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию, запрещающую продажу табака лицам, родившимся после 2014 года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в 2017 году изображения на пачках сигарет станут более пугающими, также будет запрещено указывать на упаковках количество никотина и смол, содержащихся в изделии.

Министерство здравоохранения РФ разработало антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на текст «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», основной целью данного проекта является снижение уровня потребления табака среди населения. Согласно планам Минздрава, распространенность потребления табачной продукции среди россиян должна снизиться до 25% к 2025 году.

Одним из основных пунктов концепции является запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2014 года, даже если они достигли совершеннолетия. Данный запрет может вступить в силу в 2033 году, отмечает издание.

Кроме того, документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта и на остановках общественного транспорта.

Также концепция предусматривает запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Минздрав сообщил, что документ уже разослан в ряд министерств, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие.

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Соловьева Екатерина

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