Из-за 40-градусных морозов в России закрываются школы

На территории России установилась аномально морозная погода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Пермскому краю, в ближайшие дни в регионе ожидается аномально низкая температура: столбики термометров могут опуститься до отметки минус 45 градусов Цельсия.

Аномально морозная погода ожидается в Пермском крае в ближайшие два дня: температура воздуха на севере региона опустится до минус 45 градусов, сообщило в понедельник главное управление МЧС региона.

«Девятого-десятого января в Пермском крае ожидается мороз минус 30-37 градусов; по северу, в низинных и горно-восточных районах сильный мороз минус 40-45 градусов, аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы», – сообщили в МЧС.

В Гидрометцентре Пермского университета (ГИС-ПГНИУ) отметили, что ночь на вторник, 10 января, также будет очень холодной и приблизится к рекордному минимуму.

Из-за аномальных морозов в школах Тюмени, Челябинска, Кургана и Ханты-Мансийска отменены занятия.

На Ямале из-за непогоды задерживаются вылеты вертолетов авиакомпании «Ямал» из аэропорта в Салехарде. Температура в регионе в настоящий момент составляет минус 39-40 градусов.