Общество
Источник: «Собеседник» №48-2016
13:06, 09 Января 2017 Версия для печати

Государственным адвокатам затянули пояса

Госзащитники называют ситуацию предзабастовочной и отказываются помогать подзащитным
Госзащитники называют ситуацию предзабастовочной и отказываются помогать подзащитным
Фото: Shutterstock

За 2016 год МВД задолжало адвокатам по назначению 700 млн рублей, узнал Sobesednik.ru.

Госзащитники называют ситуацию предзабастовочной и отказываются помогать подзащитным.

Госзащитник предоставляется гражданам, когда у них нет финансовой возможности нанять адвоката. Такой адвокат по назначению получает 500–1100 рублей в день, что намного меньше заработка других, «негосударственных» юристов. За 2016 год МВД задолжало госзащитникам 700 млн рублей.

– Деньги не выплачиваются с июля, – пояснили в Федеральной палате адвокатов РФ.

Пока случаи отказа госзащитников представлять интересы своих подопечных, как отмечают в Федеральной палате адвокатов, редки, но в ряде регионов сложилась предзабастовочная ситуация – например в Нижнем Новгороде сотрудники некоторых адвокатских контор уже отказываются предоставлять юридические услуги задержанным. Самый большой долг МВД госзащитникам в Красноярском крае – 18 млн рублей.

Интересно, что при этом в Красноярске ведомство готово выложить 408 млн рублей на строительство нового здания для Федеральной миграционной службы. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, это будет 8-этажное здание площадью почти 7 тыс. квадратных метров с «комнатами для приема пищи для сотрудников» и конференц-залом на 200 человек.

ФМС присоединили к МВД в этом году с целью оптимизации расходов, но оптимизировали одних, а поджимаются, работая по полгода бесплатно, почему-то другие.

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Кузнецова Ольга

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