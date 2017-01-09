Общество
Источник: Сайт посольства США в Москве
17:00, 09 Января 2017 Версия для печати

ЧП с водоснабжением застопорило работу посольства США в Москве

Консульский отдел посольства США в Москве приостановил работу из-за проблем с водоснабжением в здании.

В американском посольстве в Москве временно перестали оказывать услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан. Об этом 9 января сообщается на сайте диппредставительства. В чём именно заключаются проблемы с водоснабжением, не уточняется.

В посольстве сообщили, что в связи со срочными визовыми запросами в консульский отдел следует обращаться по электронной почте.

Отметим, что консульства США открыты не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также Владивостоке.

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Ушаков Олег

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