Общество
Источник: РИА «Новости»
11:55, 08 Января 2017 Версия для печати

Температура в Московской области достигла -36 °C ночью

В ночь на 8 января температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос», в ночь на воскресенье в подмосковном Клину температура воздуха опустилась ниже минус 36 градусов.

«Холоднее всего этой ночью было в Клину — минус 36,2 градуса», — сказали агентству в «Фобосе».

В столице в ночь на воскресенье было значительно теплее: температура воздуха составила минус 27,7 градуса.

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