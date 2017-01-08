Стрелявший из автомата в центре Москвы задержан до 10 января

Тверской суд Москвы принял решение продлить срок задержания подозреваемого в стрельбе из автомата в центре столицы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Сети появилось видео, на котором мужчина достает из багажника автомат и стреляет в воздух в центре Москвы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

РИА «Новости» 8 января со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко пишет о том, что срок ареста одного из подозреваемых в стрельбе продлен до 10 января.

«Сегодня суд вынес постановление, согласно которому Омару Омарову продлен срок задержания до 10 января», — цитирует агентство Дзюрко.

Просьбу об аресте Омарова суд рассмотрит во вторник, 10 января.