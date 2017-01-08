Общество
Источник: ТАСС
10:53, 08 Января 2017 Версия для печати

Синоптики опасаются стихийных бедствиях в Москве из-за погоды

В Гидрометцентре рассказали, что в Москве из-за морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из-за мороза в аэропортах Москвы задержаны и отменены почти 80 рейсов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр, «оранжевый» уровень говорит о том, что в столице возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба. Отмечается, что «оранжевый» уровень введен только для Московского региона и Костромской области. В остальных регионах Центрального федерального округа действует «желтый» уровень.

По данным синоптиков, температура в столице в понедельник днем, 9 января, в среднем составит -18 °C. Во вторник ожидается потепление до -10 °C.

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