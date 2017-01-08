Общество
Источник: Интерфакс
09:41, 08 Января 2017 Версия для печати

26 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за аномальных морозов

52 рейса задерживаются и 26 отменены в Москве 8 января из-за обработки противообледенительными веществами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», 26 рейсов задерживаются и 4 отменены в московском аэропорту Домодедово. В Шереметьево отменили 22 рейса, задерживаются 26 лайнеров.

В авиадиспетчерских службах столичного авиаузла «Интерфаксу» рассказали, что задержки могут связаны с обработкой самолетов и взлетно-посадочных полос противообледенительными веществами.

«Аэропорты московской воздушной зоны работают, не допуская уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет в связи с необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами», — цитирует агентство источник.

Собеседник агентства отметил, что температура воздуха на некоторых аэродромах «опустилась до отметки в минус 30 градусов и продолжает снижаться». «Тем не менее, видимость достаточная для взлета и посадки. С этим нет проблем», — подчеркнул источник.

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