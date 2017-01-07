Общество
Источник: Интерфакс
09:03, 07 Января 2017 Версия для печати

Рыбаки из Новгорода рассказали Путину об успехах и позвали рыбачить

Президент России Владимир Путин встретился с новгородскими рыбаками после рождественского богослужения.

Как пишет «Интерфакс», после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде Путин встретился с рыболовами.

На встрече рыбаки рассказали Путину о том, что их улов в нынешнем году оказался меньше, чем планировалось. «Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — сказал на это президент.

Рыбаки также позвали Путина посетить озеро Ильмень весной и пригласили его на рыбалку. «Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил российский лидер.

Отмечается, что с рыбаками Путин познакомился в 2016 году, когда он и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогуливались по озеру Ильмень.

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