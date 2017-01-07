После гибели троих в пожаре на Ярославском шоссе СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек при пожаре в гостинице в Москве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на площади 700 кв. м в гостинице на Ярославском шоссе произошел пожар. При тушении пожара был обнаружен труп человека, девять человек удалось спасти.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР по Москве, число погибших при пожаре увеличилось до трех.

«Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение требований пожарной безопасности», — уточили в ведомстве. — Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие».

Отмечается, что на первом этаже помещения находился ресторан, на втором — гостиничные номера. Из здания эвакуировали девять человек, троих из них госпитализировали, шестерым оказали медицинскую помощь на месте.