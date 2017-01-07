Патриарх Кирилл объяснил разницу между искусством и "провокацией"

Оскорбляющие чувства верующих картины не следует считать предметом искусства, заявил Патриарх Кирилл.

В интервью телеканалу «Россия 1» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря о выставке Вадима Сидура в «Манеже», на которой православные активисты сбросили на пол несколько работ и заявили об оскорблении чувств верующих, выразил мнение, что выставка являлась «провокацией».

«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», — сказал патриарх.

По его словам, «подлинная культура» дает человеку «силы любить, жертвовать, трудиться, уважать другого». А те произведения искусства, которые «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы», искусством не являются. Патриарх подчеркнул, что он выступает за «отсутствие цензуры» и за борьбу с «провокациями».